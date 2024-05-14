"Я не вмію": Мілевський відмовився спілкуватися з журналісткою українською (відео)

Мілевський запропонував відповідати російською, а потім і зовсім уникнув спілкування

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський відмовився від спілкування українською у спілкуванні з журналісткою. Мілевський запропонував відповідати російською, а потім і зовсім уникнув спілкування.

Відео з’явилося в обліковому записі РадіоЛюкс у TikTok. Мілевський спочатку погоджується на інтерв’ю, а коли його просять говорити українською, йде.

"Я розумію. Ви українською розмовляєте, а я російською", — заявив футболіст. А коли журналістка запитала, чому він не хоче говорити українською, футболіст відповів: "Я не вмію розмовляти українською". Коли ж йому запропонували все ж таки спробувати, Мілевський сказав: "Давайте в інший раз".

У коментарях частина людей підтримала футболіста, нагадавши, що він народився у Мінську та значний відрізок життя прожив у Білорусі, а частина – ні.

Як відомо, Мілевський завершив кар’єру у 2021 році у віці 36 років. Після цього він займався розвитком свого каналу на YouTube, але згодом зник з радарів та у медійному просторі. Пізніше його друг Олександр Алієв повідомив, що Мілевського потрібно лікувати і його відправили до клініки на реабілітацію. Нещодавно Мілевський знову почав вести активний спосіб життя.

Раніше повідомлялося, що Мілевський влаштував рознесення своїй аматорській команді у перерві гри.