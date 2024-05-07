"Я – Феррари, а Милевский – Ланос": Леоненко сравнил себя с "Милей"

Экс-футболист высмеял скандального нападающего

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко сравнил себя с экс-форвардом Бело-синих и сборной Украины Артемом Милевским. К слову, "Миля" возобновил карьеру и выступает на любительском уровне.

Соответствующий комментарий Леоненко приводит sport-express.ua. Виктор считает, что был намного лучшим футболистом, чем Артем.

"Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне удалось иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

Пусть люди решают, но я думаю, что Артём даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я – Феррари, а Артем – Дэу Ланос", — сказал Леоненко.

Голы Артема Милевского

Голы Виктора Леоненко

Отметим, Милевский уже прославился в новой команде. В перерыве одной из игр Артем накричал на партнеров. Ранее сообщалось, что в скандале с потенциальным сливом игры "Минай" — "Динамо" замешан друг "Мили". Напомним, футболистам закарпатского клуба якобы предлагали сдать матч против киевлян (1:3) за вознаграждение. Игра состоялась в середине апреля, а один из голов игроки закарпатцев забили себе сами.