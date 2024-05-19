Усик vs Фьюри: искусственный интеллект спрогнозировал, у кого больше шансов на победу

Безусловно, даже для ИИ определить лучшего бойца среди этих легенд бокса – непростая задача

В ночь с субботы на воскресенье состоится одно из главных боксерских событий 21 века: бой между "небитыми" чемпионами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. За поединком можно следить в прямой трансляции, а мы решили спросить у ИИ, кто имеет наибольшие шансы выйти из него победителем.

Для прогноза мы выбрали Gemini от Google, который дал наиболее конкретный ответ. По его словам, у обоих боксеров есть впечатляющие послужные списки и уникальные сильные стороны. Далее текст нейросети:

"Александр Усик:

Технический боксер с отличной работой ног и высокой скоростью ударов. Он обладает превосходной выносливостью и способностью адаптироваться к стилю соперника в бою.

отличной работой ног и высокой скоростью ударов. Он обладает превосходной выносливостью и способностью адаптироваться к стилю соперника в бою. Недостатки: Нет такой нокаутирующей силы, как Фьюри, и уступает ему в габаритах.

Тайсон Фьюри:

Преимущества: Значительно больше Усика, имеет преимущество в размахе рук и силе удара. Он также имеет нестандартный стиль бокса, который может сбить с толку соперников.

Значительно больше Усика, имеет преимущество в размахе рук и силе удара. Он также имеет нестандартный стиль бокса, который может сбить с толку соперников. Недостатки: Менее подвижный и быстрый, чем Усик. Иногда может терять концентрацию во время боя.

Прогноз:

Бой обещает быть очень конкурентным. Усик попытается использовать свою скорость и технику во избежание мощных ударов Фьюри и набрать очки. Фьюри, в свою очередь, постарается навязать свой темп и использовать свое преимущество в размерах.

Учитывая все факторы, трудно предсказать однозначного победителя. Однако, учитывая техническое мастерство и адаптивность Усика, можно предположить, что у него несколько более высокие шансы на победу по очкам.

Это лишь прогноз, основанный на анализе параметров боксеров. Результат боя может быть непредсказуемым и зависит от многих факторов, включая тактику, психологическое состояние и даже случайность.", — конец цитаты.

Между тем, СhatGPT считает, что победа будет зависеть от того, насколько эффективно бойцы будут использовать свои преимущества: Фьюри — размах рук и силу, Усик — технику и скорость. "Бой будет очень конкурентным", — заключает нейросеть.

Claude AI предпочитает Фьюри. По его мнению, у боксера есть очевидные физические преимущества. В частности, сильны длинные руки, которые просто будет тяжело пробить. Однако, если Усику удастся это сделать, то такой прорыв станет решающим фактором в поединке.

"Я думаю, что Усику было бы сложно пробиться сквозь длинные руки Фьюри, чтобы наносить свои меткие удары. С другой стороны, если ему удастся это сделать, его скорость может стать решающим фактором. В итоге я склоняюсь к тому, что несмотря на отличную технику Усика, Фьюри сможет использовать свои физические преимущества и выиграть поединок по очкам или нокаутам в поздних раундах", — говорится в заключении ИИ.

Напомним, что точное время начала боя зависит от выступлений боксеров в андеркарде. Как правило, главное противостояние начинается в 01:30-02:00 по киевскому времени. Ранее "Телераф" рассказывал обо всех сражениях между "Цыганским королем" и "Котом". Это будет соревнование за титул абсолютного чемпиона мира