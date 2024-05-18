Усик взял на бой с Фьюри "секретное оружие" (видео)

Сегодня определится абсолютный чемпион мира

Через несколько часов обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик выйдет в ринг с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии, и соперники уже прибыли на арену.

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На арену украинский чемпион взял с собой весьма необычный талисман. На бой он привез плюшевую игрушку ослика Иа (персонаж книг Алана Милна "Винни-Пух"), передает "Телеграф".

Как известно, талисман украинец получил от своей дочери Елизаветы перед вылетом на важнейший бой в своей карьере.

Еще до боя украинец рассказывал, что игрушку он купил дочери, когда его семья отдыхала в Диснейленде.

"После того как мы вместе уехали из Украины, в Европе наши дороги разошлись. Тогда моя дочь и дала мне эту игрушку, сказав: "Она должна быть рядом с тобой". Теперь она спит со мной, всегда рядом", — ранее говорил Усик.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.