Усик - Фьюри: онлайн-трансляция вечера бокса

Британский "Цыганский король" и украинский "Кот" сойдутся в битве за титул абсолюта

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозное шоу профессионального бокса, главным событием которого станет суперой Усик — Фьюри. Небитые чемпионы мира Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведут объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса в Эр-Рияде Усик- Фьюри. В это статье оперативно будут появляться новости, касающиеся шоу. Кроме того, здесь будут доступны прямые видео трансляции медиа-мероприятий перед главным боем.

Онлайн-трансляция вечера бокса Усик — Фьюри

Вторник, 14 мая

Во вторник стартует медиа-неделя шоу бокса в Эр-Рияде. Первое мероприятие — официальное прибытие боксеров. Начало церемонии в 21:00 по местному и киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии прибытия участников шоу Усик - Фьюри

Расписание медиа-мероприятий шоу бокса Усик - Фьюри

По прибытию боксеров в Эр-Рияд страсти накалились до предела. За день до начала медиа-недели команды боксеров столкнулись в зале. Отец Тайсона, Джон Фьюри-старший, головой ударил члена команды украинца, из-за чего у британца потекла кровь.

Что на кону поединка Усик — Фьюри

На кону супербоя стоит величие и место в истории бокса, ведь победитель получит сразу 4 основных чемпионских пояса (IBF, WBO, WBA и WBC) и титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Кроме того, по словам "Цыганского короля", новоиспеченный абсолютный чемпион получит еще 4 второстепенных пояса.

Где и когда смотреть бой Усик — Фьюри в Украине

В прямом эфире в Украине супербой Усик — Фьюри эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo, начало трансляции в 20:00 по киевскому времени. Главный поединок шоу пройдет после полуночи.

Промо видео боя Усик - Фьюри

Прогноз букмекеров на бой Усик — Фьюри

На победу украинца специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,02, а вот триумф британца менее вероятен — коэффициент 2,10. Ничья котируется коэффициентом 15,00. Добавим, что самым вероятным исходом боя является победа Александра решением судей.

Андеркард шоу Усик — Фьюри

Джей Опетая (24-0, 19 КО) — Майрис Бриедис (28-2, 20) — бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе

Джо Кордина (17-0, 9 КО) — Энтони Какаче (21-1, 7 КО) — бой за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе

Фрэнк Санчес (24-0, 17 КО) — Агит Кабайел (24-0, 16 КО) — рейтинговый бой в супертяжелом весе

Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) — Робин Сафар (16-0, 12 КО) — рейтинговый бой в тяжелом весе

Марк Чемберлен (15-0, 11 КО) — Джошуа Олувасеун (23-1, 16 КО) — рейтинговый бой в легком весе

Мозес Итаума (7-0, 5 КО) — Илья Мезенцев (24-3, 20 КО) — рейтинговый бой в супертяжелом весе

Дэвид Ньика (8-0, 8 КО) — Михаэль Зайтц (12-0, 10 КО) — рейтинговый бой в тяжелом весе

Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО) — Хассибула Ахмади (16-1, 5 КО) — рейтинговый бой в полулегком весе

Даниэль Лапин (9-0, 3 КО) — Октавиу Пудивитр (9-1, 4 КО) — бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental

Андеркард боя Усик - Фьюри

Последние бои боксеров

Фьюри в последний раз выходил на ринг в октябре 2023 года. Британец со скрипом победил новоиспеченного боксера, экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Усик, в свою очередь, в августе 2023 года нокаутировал Даниеля Дюбуа, при этом "Динамит" ударом ниже пояса поразил украинца.