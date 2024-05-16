Усик - Фьюри: когда бой, во сколько начало чемпионского поединка

Усик и Фьюри проведут большой бой в Саудовской Аравии

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет объединительный бой в королевском весе Усик — Фьюри. Небитые чемпионы мира Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведут историческую "дуэль" за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В Украине вечер бокса Усик — Фьюри можно посмотреть в прямом эфире на медиасервисе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Шоу бокса в Эр-Рияде стартует в 19:00 по киевскому времени. Любителей бокса ожидают 9 боев андеркарда, после чего на ринг выйдут "Цыганский король" и "Кот". Главный бой вечера Усик — Фьюри начнется после полуночи. Трансляция поединка на Megogo доступна на сервисе по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".

Промо видео боя Усик - Фьюри

Точное время начала боя будет зависеть от выступлений боксеров в андеркарде, а также организаторов (на одном из вечеров бокса в Саудовской Аравии была даже музыкальная пауза, — ред.). К примеру, бой Джошуа — Нганну начался после 02:00, а поединок Фьюри — Нганну — после 01:30 по киевскому времени. Эти бои проходили в Эр-Рияде.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри. Отметим, Александр — небольшой фаворит поединка.