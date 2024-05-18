Рано начал: Фьюри показал, как будет праздновать победу над Усиком (видео)

Пока на счету Фьюри нет поражений

Совсем скоро состоится главное боксерское событие этого века — бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Оба боксера уже находятся на арене в Эр-Рияде, где и пройдет исторический для обоих поединок.

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Судя по всему, британец не рассматривает никакого варианта, кроме как победа. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный Queensberry Promotions в социальной сети Х.

На видео попал момент, на котором Фьюри репетирует свое празднование После победы над украинцем британец хочет показать, словно он закурил сигару прямо в ринге.

"Тайсон Фьюри уже составил планы на празднование после боя", — говорится в подписи к ролику.

Отметим, что на данный момент оба боксера не имеют поражений на профессиональном ринге. По мнению букмекеров, у украинца и британца примерно равные шансы на победы в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Тайсон Фьюри уже составил планы на празднование после боя

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.