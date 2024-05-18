Усик - Фьюри: букмекеры кардинально изменили прогноз в день боя

Шансы "Цыганского короля" заметно выросли

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок Александр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри

По мнению специалистов, в этом поединке нет фаворита, хотя за несколько дней до боя букмекеры отдавали предпочтение украинцу. Об этом сообщает favbet.

Аналитики считают шансы на победу Усика или Фьюри равными — коэффициент 2,08, ничья котируется коэффициентом 15:00. Тем не менее самым вероятным исходом "дуэли" по-прежнему является победа Александра судейским решением (3,00). Подобный успех Тайсона оценивается коэффициентом 3,60. А вот досрочная победа британца более вероятна, чем нокаут от украинца — 4,50 против 6,00.

Отметим, шансы на победу Фьюри значительно выросли после церемонии взвешивания, где "Цыганский король" показал рекордно маленький вес. Примечательно, что "Цыганский король" на финальной дуэли взглядов отметился хамским поступком.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию боя Усик — Фьюри в Украине, а также во сколько начнется этот поединок.