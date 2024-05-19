Усик vs Ф'юрі: штучний інтелект спрогнозував, у кого більше шансів на перемогу

Безумовно, навіть для ШІ визначити найкращого бійця серед цих легенд боксу — непросте завдання

У ніч з суботи на неділю відбудеться одна з найголовніших боксерських подій 21 століття: бій між "небитими" чемпіонами Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. За поєдинком можна стежити у прямій трансляції, а ми вирішили запитати у ШІ, хто має найбільші шанси вийти з нього переможцем.

Для прогнозу ми обрали Gemini від Google, який дав найбільш конкретну відповідь. За його словами, обидва боксери мають вражаючі послужні списки та унікальні сильні сторони. Далі текст нейромережі:

"Олександр Усик:

Переваги: Технічний боксер з відмінною роботою ніг та високою швидкістю ударів. Він володіє чудовою витривалістю та здатністю адаптуватися до стилю суперника під час бою.

Технічний боксер з відмінною роботою ніг та високою швидкістю ударів. Він володіє чудовою витривалістю та здатністю адаптуватися до стилю суперника під час бою. Недоліки: Не має такої нокаутуючої сили, як Ф'юрі, та поступається йому в габаритах.

Тайсон Ф'юрі:

Переваги: Значно більший за Усика, має перевагу у розмаху рук та силі удару. Він також має нестандартний стиль боксу, який може збити з пантелику суперників.

Значно більший за Усика, має перевагу у розмаху рук та силі удару. Він також має нестандартний стиль боксу, який може збити з пантелику суперників. Недоліки: Менш рухливий та швидкий, ніж Усик. Іноді може втрачати концентрацію під час бою.

Прогноз:

Бій обіцяє бути дуже конкурентним. Усик спробує використати свою швидкість та техніку, щоб уникнути потужних ударів Ф'юрі та набрати очки. Ф'юрі, своєю чергою, намагатиметься нав'язати свій темп та використати свою перевагу у розмірах.

З огляду на всі фактори, важко передбачити однозначного переможця. Однак, враховуючи технічну майстерність та адаптивність Усика, можна припустити, що він має трохи вищі шанси на перемогу за очками.

Важливо зазначити: Це лише прогноз, заснований на аналізі параметрів боксерів. Результат бою може бути непередбачуваним і залежатиме від багатьох факторів, включаючи тактику, психологічний стан та навіть випадковість.", — кінець цитати.

Тим часом СhatGPT вважає, що перемога залежатиме від того, наскільки ефективно бійці використовуватимуть свої переваги: Фьюрі — розмах рук і силу, Усик — техніку та швидкість. "Бій буде дуже конкурентним", — підсумовує нейромережа.

Claude AI натомість віддає перевагу Ф'юрі. На його думку, у боксера є очевидні фізичні переваги. Зокрема, сильні довгі руки, які просто буде важко пробити. Однак якщо Усику вдасться це зробити, то такий прорив стане вирішальним фактором у поєдинку.

"Я думаю, що Усику було б складно пробитися крізь довгі руки Ф'юрі, щоб наносити свої влучні удари. З іншого боку, якщо йому вдасться це зробити, його швидкість може стати вирішальним фактором. У підсумку, я схиляюся до того, що незважаючи на чудову техніку Усика, Ф'юрі зможе використовувати свої фізичні переваги і виграти поєдинок за очками або нокаутом у пізніх раундах", — йдеться у висновку ШІ.

Нагадаємо, що точний час початку бою залежить від виступів боксерів у андеркарді. Як правило, головне протистояння починається о 01:30-02:00 за київським часом. Раніше "Телераф" розповідав про усі битви між "Циганським королем" і "Котом". Це буде змагання за титул абсолютного чемпіона світу