Фьюри перед боем купил трусы Усика

Уже сегодня Фьюри может лишиться статуса чемпиона

Перед боем за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком произошло довольно интересное событие. Британец неожиданно для многих купил на аукционе боксерские трусы нашего соотечественника.

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Об этом в социальной сети сообщил известный журналист Майкл Бенсон. По его информации, за предмет гардероба украинского боксера Фьюри заплатил 10 тысяч долларов.

Журналист уточнил, что на шортах Усик оставил свой автограф. В них украинский чемпион мира дрался против россиянина Мурата Гасиева. Тот поединок прошел в Москве и тогда наш соотечественник добыл достаточно уверенную победу. Все судьи отдали победу Александру. Бой прошел 18 июля 2018 года.

Уже в ночь на 19 мая Усик и Фьюри сойдутся в очном противостоянии. Их поединок примет арена в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка получит звание абсолютного чемпиона мира.

Перед очным противостояниям оба боксера не имеют поражений в профессиональной карьере. Таким образом, сегодня может прерваться серия одного из них.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.