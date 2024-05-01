Тотальный запрет: украинцам дали инструкцию по общению с россиянами на Олимпиаде

Олимпиада в Париже пройдет летом этого года

Спортсмены из Украины, которые поедут на Олимпиаду-2024 в Париж, не должны входить в контакт с представителями России. Как известно, спортсмены из страны-оккупанта будут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Как заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный, украинцам нужно делать вид, что россиян для них просто не существует. Позицию ведомства он озвучил в комментарии "Радио Свобода".

"Мы стараемся обезопасить наших спортсменов от провокаций. Ну, это конечно, не пожимать руку, разумеется, не фотографироваться, не стоять рядом, не разговаривать, не давать общие интервью, комментарии – фактически не общаться с ними. И вообще желательно делать вид, что их там даже не существует", – заявил он.

Напомним, что дискуссии о допуске российских атлетов на Олимпиаду длились не один месяц. В итоге им разрешили поехать на соревнования, но только в нейтральном статусе — они не смогут носить символику своей страны, также под запретом гимн оккупантов. Кроме того, существует и ряд других ограничений, из-за которых множество российских спортсменов остались за бортом Олимпиады.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Париж запретили ехать титулованному российскому бойцу, что вызвало у него на родине волну хейта.