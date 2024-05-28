Член сборной Украины сбежал с чемпионата Европы, чтобы получить российский паспорт

Предатель нарушил присягу и сбежал к оккупантам

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы, который проходил в Польше, в Чехию. Позднее спортсмен отправился в Москву, где получил российский паспорт.

Об этом сообщает mash.ru. По словам Сергея, он служил в ВСУ с 2021 года и даже получил ранение на войне против РФ, а после лечения он решил бежать к оккупантам. Теперь захватчики используют Кузнецова в пропагандистских целях. В РФ сообщали, что Кузнецов решился на такой поступок из-за российских родственников.

"Я был готов любыми способами уехать из Украины. Решил сделать ход конем и поступить в военный ВУЗ. Поступил по итогу и этому был на самом деле очень рад, так как (тогда появляется) больше шансов выехать с территории Украины, потому что если ты поступил, то ты можешь участвовать в спортивных соревнованиях", — приводит слова Кузнецова Mash.

Напомним, Кузнецов стал не первым украинским спортсменом, сбежавшим в РФ. Ранее стало известно, что футболист "Шахтера" U-19 и юношеской сборной Украины Александр Роспутько не вернулся с командой на родину после матча в Бельгии. Отец игрока подтвердил, что его сын хочет получить российский паспорт.