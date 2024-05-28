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Член збірної України втік із чемпіонату Європи, щоб отримати російський паспорт

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Сергій Кузнєцов Новина оновлена 28 травня 2024, 16:10
Сергій Кузнєцов. Фото Screenshot

Зрадник порушив присягу і втік до окупантів

Член збірної України з армійського рукопашного бою Сергій Кузнєцов втік із чемпіонату Європи, який проходив у Польщі, до Чехії. Пізніше спортсмен вирушив до Москви, де отримав російський паспорт.

Про це повідомляє mash.ru. За словами Сергія, він служив у ЗСУ з 2021 року і навіть отримав поранення на війні проти РФ, а після лікування вирішив втекти до окупантів. Тепер загарбники використовують Кузнєцова у пропагандистських цілях. У РФ повідомляли, що Кузнєцов наважився на такий вчинок через російських родичів.

"Я був готовий будь-якими способами виїхати з України. Вирішив зробити хід конем і вступити до військового ВУЗу. Поступив туди й був цьому насправді дуже радий, оскільки тоді з'являється більше шансів виїхати з території України, бо якщо ти поступив, то ти можеш брати участь у спортивних змаганнях", — цитує Кузнєцова Mash.

Нагадаємо, Кузнєцов став не першим українським спортсменом, який втік до РФ. Раніше стало відомо, що футболіст "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександр Роспутько не повернувся з командою на батьківщину після матчу у Бельгії. Батько гравця підтвердив, що його син хоче отримати російський паспорт.