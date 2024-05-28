Из РФ сбежала очередная топ-фигуристка

Юная спортсменка решила защищать цвета Армении

Российская фигуристка Софья Титова будет выступать за команду Армении. Накануне украинские фигуристы угодили в скандал из-за совместных тренировок с россиянами.

Об этом сообщает "Матч ТВ". По информации источники, 15-летняя спортсменка получила открепление от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Титова – победитель этапов Гран‑при России среди юниоров, призер первенства Москвы. Она тренируется в академии ярого путиниста Евгения Плющенко.

Напомним, по информации "РИА Новости", только в мае 2024 года открепление от ФФККР получили Софья Самоделкина (для выступления за Казахстан), Аннабель Морозова (за США) и пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев (за Узбекистан).

Выступление Софьи Титовой

Российские спортсмены начали массово менять гражданство после начала полномасштабной войны в Украине. Примечательно, что чаще всего из РФ бегут шахматисты.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала идею олимпийского перемирия. Она предложила забыть "мелкие обиды" и сесть за стол переговоров.