Чудом все остались живы: в авиакатастрофе едва не погибла известная футбольная команда (видео)

В планы испанского коллектива пришлось вносить коррективы

Футболисты и сотрудники испанского футбольного клуба "Кадис" едва не погибли в авиакатастрофе. Инцидент произошел, когда команда из Андалусии летела в Сальвадор.

Об этом 28 мая сообщили на официальном сайте "Кадиса". Президент клуба Мануэль Вискайно рассказал, что у самолета отказал двигатель.

"Мы все почувствовали отказ двигателя, но никто из нас не является пилотом, и мы знаем, что это значит. Это были моменты неуверенности и страха. Игроки были в "шоке" и нельзя было сказать им, что мы собираемся продолжить добираться до места назначения", — отметил он.

Также в пресс-службе отметили, что товарищеский матч в Сальвадоре было решено отменить.

"Наша поездка в Сальвадор была отменена в связи с выявленными проблемами на борту самолета. Но мы не сдаемся. В скором времени мы выполним наш долг перед Хорхе Гонсалесом, Сальвадором и местными жителями, несмотря ни на что!" — говорится в сообщении.

Известно, что команда летела на лайнере Boeing 767. Проблема с двигателем возникла спустя 10 минут после взлета, из-за чего пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Севильи. По предварительным данным, никто не пострадал.

По итогам минувшего сезона "Кадис" финишировал на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги и понизился в классе.

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