У соперника сборной Украины по Евро-2024 большая проблема: команда лишилась лидера

На Евро-2024 от Бельгии поедут 25 футболистов

Уже почти через две недели стартует чемпионат Европы по футболу в Германии. Участники Евро-2024 постепенно оглашают свои заявки на турнир и 28 мая определился состав сборной Бельгии, которая сыграет в одной группе с командой Украины.

Заявка бельгийцев была представлена на сайте местной федерации футбола. Главной сенсацией стало то, что первенство в Германии пропустит многолетний лидер команды — голкипер Тибо Куртуа.

Почти весь сезон один из лучших вратарей планеты пропустил из-за травмы, сыграв лишь в пяти матчах за "Реал". Вместо него в большинстве игр ворота защищал голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Сейчас Куртуа восстановился после травмы и даже готов сыграть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" 1 июня. При этом, если верить слухам в СМИ, в сборную вызов бельгиец не получил из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

Заявка сборной Бельгии на Евро-2024

Вратари: Коэн Кастельс ("Вольфсбург"), Томас Камински ("Лутон Таун"), Мац Селс ("Ноттингем Форест").

Защитники: Тимоти Кастанье ("Фулхэм"), Зено Дебаст ("Андерлехт"), Максим де Куйпер ("Брюгге"), Ваут Фаес ("Лестер Сити"), Томас Менье ("Трабзонспор"), Артур Теате ("Ренн"), Ян Вертонген ("Андерлехт").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Орель Мангала ("Лион"), Амаду Онана ("Эвертон"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Артур Вермеерен ("Атлетико Мадрид"), Астер Вранкс ("Вольфсбург"), Аксель Витсель ("Атлетико Мадрид").

Нападающие: Йохан Бакайоко (ПСВ Эйндховен), Янник Карраско ("Аль-Шабаб"), Шарль Де Кетеляре ("Аталанта"), Джереми Доку ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Рома), Доди Лукебакио ("Севилья"), Лоис Опенда ("РБ Лейпциг"), Леандро Троссар ("Арсенал").

Вероятный стартовый состав сборной Бельгии на матчи Евро-2024

Сборная Бельгии сыграет против команды Украины 26 июня в рамках 3-го тура группового этапа. Встреча состоится в Штутгарте.

Группа сборной Бельгии на Евро-2024

Ранее "Телеграф" писал о том, как букмекеры оценивают шансы сборной Украины на выход из группы на Евро-2024.