"На куражах с дамами": футболиста сборной Украины уличили в измене

Жена игрока все рассказала в соцсетях

Жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова Анна публично обвинила мужа в измене. Ранее Анна рассказала, сколько должен зарабатывать идеальный мужчина.

Соответствующий комментарий Зубкова опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. Похоже, Анна получила доступ к телефону мужа.

"Сказочка про то, что есть верные мужчины оказалась просто сказочкой. И мой изменил. Узнала случайно. Анька в Варшаве 1,5 года от войны прячется, а Сашка на куражах с дамами", — написала Зубкова.

Кроме того, Анна опубликовала скриншот беседы футболиста с девушкой, а также показала историю поисковых запросов вингера Горняков. Судя по скриншотам, игрок искал проституток в Киеве.

"Прекрасно… Семейный бюджет куда идет. И много дней подряд человек это искал", — добавила Анна.

Добавим, на страничку Зубковой в Instagram подписано свыше 20 тыс. человек. Анна частенько радует подписчиков горячими снимками.

Анна Зубкова

Напомним, сборная Украины вскоре начнет свой путь на чемпионате Европы и данный скандал может повлиять на атмосферу в команде и на самого игрока. С расписанием Сине-желтых на турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф".