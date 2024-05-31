"Франция точно не будет добра": олимпийская чемпионка из РФ отметилась очередной "мерзостью по методичке"

Бывшая спортсменка теперь прислуживает Путину

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о рисках для россиян в случае поездки на Олимпиаду-2024. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян к Играм, однако в нейтральном статусе и с другими ограничениями.

Соответствующий комментарий Журовой приводит Р-Спорт. Светлана рекомендует россиянам не ехать на Олимпиаду, ведь там их будут ждать только "провокации".

"Если бы я была на их месте, я, конечно, этого не хочу, но я бы не поехала. Могут же быть и провокации. Будет настолько нервная обстановка, я даже не представляю, как они будут думать о спорте. Им нужно за всем следить – не дай бог что-то подмешали, подкинули. Причем они там будут одни.

Российским спортсменам будет там очень тяжело, поэтому президент и говорил, что это на их усмотрение. Давление будет колоссальным. Никто ж не будет потом говорить, мол, ты не выиграл, потому что на тебя давили. Никто ж не пожалеет, не посочувствует, ты же поехал, значит, взвесил все за и против.

Франция точно не будет добра к нашим спортсменам. Уже картинка рисуется, как все это будет. Именно поэтому говорили о том, что спортсмен должен десять раз подумать", – сказала Журова.

В сети лишь высмеяли слова чемпионки. Пользователи назвали ее заявление "мерзостью по методичке", приведя в пример российских теннисистов, которые сейчас выступают на турнире в Париже.

Ранее украинских спортсменов обязали оповещать о любых попытках провокационных действий со стороны представителей РФ и Беларуси на Олимпиаде. Это вызвало истерику у Журовой.