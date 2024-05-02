Воздерживаться от контактов с атлетами РФ и РБ: обнародованы рекомендации НОК и Минмолодьспорта

Рекомендации касаются возможных контактов с "нейтральными" спортсменами

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал рекомендации для украинских атлетов на Олимпиаду-2024. Данный документ подготовлен совместно с Министерством молодежи и спорта Украины. Ранее украинцам дали инструкцию по общению с россиянами на Олимпиаде.

Рекомендации связаны с возможными контактами с российскими и белорусскими спортсменами в Париже. Полную версию документа можно прочесть на сайте сайте НОК.

Среди основных рекомендационных положений — воздержаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, которые могут вызвать провокационные действия с их стороны как в Олимпийском поселке, так и вне его. Также украинские спортсмены, тренеры и представители команды обязаны оповещать руководство делегации о любых попытках провокационных действий со стороны представителей РФ и РБ.

Согласно прогнозам экспертов, на ОИ в Париже смогут заявиться не более 58 спортсменов (36 россиян и 22 белорусов) в нейтральном статусе. В марте Исполком МОК утвердил некоторые положения относительно таких спортсменов — в частности, им было отказано в участии в традиционном параде на церемонии открытия Игр. Кроме того, медали, заработанные нейтральными атлетами, не будут отображаться в официальной таблице.

Напомним, в начале декабря 2023-го Исполком МОК принял решение о допуске участников из России и Беларуси в статусе "индивидуальных нейтральных спортсменов" к Олимпийским играм 2024 года. Данное решение неоднократно подвергалось критике со стороны различных инстанций в Украине и за ее пределами. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.