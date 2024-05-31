"Франція точно не буде добра": олімпійська чемпіонка з РФ відзначилася черговою "гидотою за методичкою"

Колишня спортсменка тепер прислуговує Путіну

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми Світлана Журова розповіла про ризики для росіян у разі поїздки на Олімпіаду-2024. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян до Ігор, однак у нейтральному статусі та з іншими обмеженнями.

Відповідний коментар Журової наводить Р-Спорт. Світлана рекомендує росіянам не їхати на Олімпіаду, адже там на них чекатимуть лише "провокації".

"Якби я була на їхньому місці, я, звичайно, цього не хочу, але я б не поїхала. Можуть бути й провокації. Буде настільки нервова обстановка, я навіть не уявляю, як вони будуть думати про спорт. Їм потрібно за всім стежити – не дай боже щось підмішали, підкинули.

Російським спортсменам буде там дуже важко, тому президент і казав, що це їм вирішувати. Тиск буде колосальним. Ніхто ж потім не говоритиме, мовляв, ти не виграв, бо на тебе тиснули. Ніхто ж не пошкодує, не поспівчує, ти ж поїхав, отже, зважив усі за і проти.

Франція точно не буде добра до наших спортсменів. Вже малюнок малюється, як усе це буде. Саме тому говорили про те, що спортсмен має десять разів подумати", – сказала Журова.

У мережі лише висміяли слова чемпіонки. Користувачі назвали її заяву "гидотою за методичкою", навівши приклад російських тенісистів, які зараз виступають на турнірі в Парижі.

Раніше українських спортсменів зобов’язали сповіщати про будь-які спроби провокаційних дій з боку представників Росії та Білорусі на Олімпіаді. Це викликало істерику у Журової.