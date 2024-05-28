Наличие лицензии еще ничего не значит: "Телеграф" узнал детали борьбы против россиян на Олимпиаде

Спортсменов РФ и РБ будет допускать к Играм специальная Комиссия МОК

Минмолодьспорт Украины, НОК и Комиссия атлетов при НОК проводят много работы относительно исключения российских атлетов из числа участников Олимпиады. Это происходит на основании того, что они поддерживают войну в Украине, власть своей страны, агрессивную политику государства.

О деталях этой работы в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный. В частности, он отметил, что даже лицензия на Игры не является гарантией участия в соревнованиях.

"Есть много "нейтральных" атлетов, которые своими действиями фактически поддерживают власть, хотя и пытаются это не афишировать. Уже есть атлеты, которые завоевали лицензии, как нейтральные атлеты. Но то, что у них лицензия, еще не означает автоматически, что они будут участниками Игр.

Сейчас создана специальная рабочая группа в МОК, члены которой будут рассматривать каждую кандидатуру. И уже в МОК заявили, что главным источником информации по этим атлетам является НОК Украины. Сегодня у нас очень быстрая отработанная связь в этом плане, в базе более 800 атлетов, которые, по нашему мнению, являются пропагандистами", — отметил руководитель Министерства.

Также Бидный заметил, что "по нашему мнению, ни один из представителей РФ вообще не имеет права выступать на Играх, ведь не отвечает критериям нейтральности".

"Мы собираем всю информацию, фиксируем и отправляем в МОК. С другой стороны, есть международные федерации, где огромное влияние России, к примеру, федерация борьбы либо федерация дзюдо, где почетным президентом до последнего времени был российский диктатор Путин. Поэтому мы надеемся исключительно на МОК и уже видим, что комитет более сознательно отвечает на наши запросы, принимает решения по этим спортсменам. Несмотря на то, что МОК известен тем, что это очень консервативная организация", — добавляет и.о. министра.

До начала Олимпийских игр Париж-2024 остается менее двух месяцев. Подготовка украинских спортсменов к соревнованиям проходит в условиях полномасштабного вторжения.