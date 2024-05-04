"Доносчики и предатели": в РФ бесятся из-за нашумевшего решения Украины

Российские пропагандисты тут же начали оскорблять украинцев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что украинских спортсменов и тренеров обязали докладывать о нарушениях нейтрального статуса россиян на Олимпиаде-2024 в Париже. Украинцы обязаны оповещать руководство делегации о любых попытках провокационных действий со стороны представителей РФ и Беларуси.

Соответствующий комментарий Васильева приводит Р-Спорт. Бывший биатлонист назвал ситуацию "предательством".

"Они пытаются найти хоть малейший повод для дискредитации наших спортсменов, поэтому прибегают к таким нелепым предложениям. Ничего общего подобное со спортом не имеет. Какая-то мерзость вводится Западом в ранг нормы.

Но для них сейчас многое является нормой: доносительство, предательство, ложь. Должно пройти время, чтобы все успокоилось и люди включили здравый смысл. Они поймут, что следуя такому пути никуда не уйдешь, – это деструктивный путь", – сказал Васильев.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что большинство украинцев проигнорирует данное обязательство.

"Они давно это поощрили. Они русскоговорящие, знают всех ребят, знают соцсети и прочее, кто и кому лайк поставил. Доклады и отслеживания всячески поощряются.

Когда наших спортсменов неожиданно от чего-то отстраняют, то чаще всего это идет от украинских спортсменов и прочих близких к ним людей.

Это всячески поощряется. Но это больше предостережение, большинство спортсменов так не готовы выслуживаться. Они понимают, что все потом закончится, политики сменятся, а им еще придется взаимодействовать", – цитирует Журову ТАСС.

Российский шахматист-путинист Сергей Карякин назвал решение украинских спортивных чиновников "глупостью".

"Это все было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Это глупая инициатива, я не понимаю, зачем это нужно спортсменам.

Нас со всех сторон прижимают, поэтому я бы призадумался на месте наших спортсменов, стоит ли вообще ехать на Олимпиаду", – цитирует Карякина ТАСС.

Ранее украинским спортсменам дали инструкцию по общению с россиянами на Олимпиаде. Накануне РФ обвинила Украину и Международный олимпийский комитет в сговоре.