"Идут в тыл врага": в РФ назвали своих спортсменов на Олимпиаде разведчиками

Российские атлеты в небольшом количестве примут участие в Играх

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сравнил российских спортсменов на Олимпиаде с разведчиками. Накануне президент Чехии признался, что был рад отсутствию россиян на ЧМ-2024 по хоккею в Праге.

Соответствующий комментарий Фетисова приводит ТАСС. Вячеслав считает, что российские спортсмены подвергнутся провокациям на Олимпиаде, а потому каждый атлет сам должен решать, ехать в Париж, или нет.

"Они сейчас как разведчики. Обстановка там будет такой, что их станут постоянно провоцировать, и мне кажется, каждый сам будет принимать решение, ехать на Олимпиаду, или нет.

Идти в разведку, в тыл врага, постоянно оглядываться, терпеть эти унижения. Это как отреагирует народ, история по-разному может случиться.

Опять же, какие еще дополнительные "мульки" нам предложат со стороны организаторов.

Каждый должен принять для себя решение и с этим дальше жить", – сказал Фетисов.

Напомним, сборная Чехии одержала победу на ЧМ-2024, обыграв в финале Швейцарию. Российская команда отстранена от международных турниров.