"Предатель": в РФ набросились на теннисистку, которая променяла Россию на вино и сыр

Спортсменка 7 лет проживала во Франции прежде, чем поменять гражданство

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева разгневала экс-соотечественников, рассказав о своей жизни. 23-летняя Варвара в 2023 году сменила спортивное гражданство на французское.

Соответствующий комментарий 23-летней Грачевой приводит rmcsport. Варвара рассказала, что ее поддерживают французы и французская федерация.

"Публика потрясающая! Все меня поддерживают, это здорово. Это мой первый "Ролан Гаррос" в качестве француженки, и я очень горжусь этим. Решение выступать за Францию многое изменило в моей жизни. У меня есть поддержка французской федерации и общественности, которые меня приняли. Это политический выбор, но я думала, что меня не примут здесь из-за моего происхождения.

Работать и жить стало легче, приятнее. Вино, сыр, шампанское — это жизнь!" — рассказала Грачева, которая покинула РФ в 14 лет.

Российские пользователи сети жестко раскритиковали Грачеву, променявшую "русский мир" на "вино, сыр и шампанское". Россияне называют Грачеву предательницей, хотя есть и те, кто поддерживают решение спортсменки.

Добавим, Грачева успешно преодолела первые 2 раунда на "Ролан Гаррос-2024". К слову, две украинки также пробились в 3-й круг на Турнире Большого Шлема. Ранее "Телеграф" представил топ-7 самых горячих теннисисток на кортах Парижа.