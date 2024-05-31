Российского штангиста лишили олимпийской медали: награду торжественно передадут другому спортсмену

Спортсмена наказали за нарушение антидопинговых правил

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов лишен "бронзы" Олимпийских игр-2012 за нарушение антидопинговых правил. Накануне в спорте прогремел большой допинг-скандал вокруг Китая.

По информации Международного олимпийского комитета (МОК), награда Албегова достанется Чон Сан Гюну из Южной Кореи. На Играх в Лондоне россиянин занял третье место в весовой категории свыше 105 кг.

Отметим, в октябре 2020-го Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Албегова на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). К слову, медаль передадут Чон Сан Гюну в 9 августа у Эйфелевой башни в Париже. Всего во Франции перераспределят медали 10 атлетам.

Летние Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и завершатся 11 августа. МОК допустил на турнир россиян и белорусов, правда, в нейтральном статусе и с другими ограничениями. Украина грозила бойкотом соревнований, однако в мае приняла решение отправить на Игры свою делегацию. Ранее украинским атлетам дали инструкцию по общению с россиянами на Олимпиаде-2024.