Избил скамейку и несколько ракеток: российский теннисист с позором покинул "Ролан Гаррос" (видео)

Российский спортсмен вновь не сдержал эмоции

В пятницу, 31 мая, нейтральный теннисист из России Андрей Рублев завершил свои выступления на Открытом чемпионате Франции-2024. Вновь не обошлось без истерики со стороны россиянина.

Рублев в матче 3-го круга "Ролан Гаррос-2024" уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 7:6(6), 6:2, 6:4. Об этом сообщает "Телеграф".

23-летний итальянец второй раз в карьере вышел во вторую неделю ТБШ. Первый раз он добился такого успеха на US Open-2023. Примечательно, что Арнальди лишь в третий раз в карьере победил соперника из топ-10 рейтинга ATP, имея 8 поражений в таких матчах. Рублев, в своею очередь, второй раз подряд завершает свои выступления на "Ролан Гаррос" в 3-м круге.

Видеообзор матча Рублев - Арнальди

По ходу игры Рублев привычно много кричал и ломал ракетки о корт, а также о свое колено. Кроме того, россиянин побил скамейку, на которой он отдыхал во время перерыва.

Ранее Рублев избил себя ракеткой до крови на Итоговом турнире ATP в Турине.

Напомним, 6 украинок стартовало в основной сетке "Ролан Гаррос-2024". Лишь 2 представительницы Украины пробились в 3-й круг соревнований.