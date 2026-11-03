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Хлеб всегда будет свежим и ароматным. Как правильно хранить сдобу в морозилке

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Хлеб Новость обновлена 03 ноября 2026, 18:05
Хлеб. Фото Коллаж "Телеграфа"

Размораживать сдобу можно несколькими способами

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Чтобы хлеб долго оставался свежим и имел запах свежевыпеченного, его нужно замораживать. Таким способом сдобные изделия часто хранят иностранцы, особенно в Италии или Испании.

"Телеграф" расскажет, как правильно замораживать хлеб. Заметим, что этот способ подходит и для багетов, и для батонов, и даже для чиабаты.

Как правильно подготовить хлеб:

  • Нарежьте ломтиками. Буханку перед замораживанием нужно обязательно нарезать на кусочки. Так можно будет доставать из морозилки нужное количество.
  • Остудите. Хлеб должен полностью остыть после выпечки. Если положить теплый хлеб, образуется конденсат и после размораживания он будет влажным.

Как правильно упаковать:

  • Двойная упаковка. Лучше паковать хлеб в пищевую пленку или фольгу, а уже потом класть в зип-пакеты для замораживания. Это защитит его от посторонних запахов и "ожогов" от мороза.
  • Обязательно напишите на упаковке дату замораживания. Ведь в таком состоянии продукт может храниться до 3-х месяцев.

Как правильно размораживать:

  • В тостере. Замороженный ломтик с морозилки сразу же кладите в тостер и включайте нужный режим.
  • В духовке или микроволновке. Разогрейте хлеб в духовке при 150–180°C несколько минут или положите в микроволновку на 10–20 секунд (лучше завернув в бумажную салфетку).
  • При комнатной температуре. Оставьте ломтики на столе на 2-4 часа.

Заметим, что повторно хлеб нельзя замораживать, поэтому следует нарезать его на ломтики и доставать только нужное количество.

Как правильно хранить хлеб
Как правильно хранить хлеб | Инфографика: "Телеграф"/ШИ

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Теги:
#Хлеб #Как правильно #Лафхак