Хлеб всегда будет свежим и ароматным. Как правильно хранить сдобу в морозилке

Размораживать сдобу можно несколькими способами

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Чтобы хлеб долго оставался свежим и имел запах свежевыпеченного, его нужно замораживать. Таким способом сдобные изделия часто хранят иностранцы, особенно в Италии или Испании.

"Телеграф" расскажет, как правильно замораживать хлеб. Заметим, что этот способ подходит и для багетов, и для батонов, и даже для чиабаты.

Как правильно подготовить хлеб:

Нарежьте ломтиками. Буханку перед замораживанием нужно обязательно нарезать на кусочки. Так можно будет доставать из морозилки нужное количество.

Буханку перед замораживанием нужно обязательно нарезать на кусочки. Так можно будет доставать из морозилки нужное количество. Остудите. Хлеб должен полностью остыть после выпечки. Если положить теплый хлеб, образуется конденсат и после размораживания он будет влажным.

Как правильно упаковать:

Двойная упаковка. Лучше паковать хлеб в пищевую пленку или фольгу, а уже потом класть в зип-пакеты для замораживания. Это защитит его от посторонних запахов и "ожогов" от мороза.

Лучше паковать хлеб в пищевую пленку или фольгу, а уже потом класть в зип-пакеты для замораживания. Это защитит его от посторонних запахов и "ожогов" от мороза. Обязательно напишите на упаковке дату замораживания. Ведь в таком состоянии продукт может храниться до 3-х месяцев.

Как правильно размораживать:

В тостере. Замороженный ломтик с морозилки сразу же кладите в тостер и включайте нужный режим.

Замороженный ломтик с морозилки сразу же кладите в тостер и включайте нужный режим. В духовке или микроволновке. Разогрейте хлеб в духовке при 150–180°C несколько минут или положите в микроволновку на 10–20 секунд (лучше завернув в бумажную салфетку).

Разогрейте хлеб в духовке при 150–180°C несколько минут или положите в микроволновку на 10–20 секунд (лучше завернув в бумажную салфетку). При комнатной температуре. Оставьте ломтики на столе на 2-4 часа.

Заметим, что повторно хлеб нельзя замораживать, поэтому следует нарезать его на ломтики и доставать только нужное количество.

Как правильно хранить хлеб | Инфографика: "Телеграф"/ШИ

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