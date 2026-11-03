Хлеб всегда будет свежим и ароматным. Как правильно хранить сдобу в морозилке
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Размораживать сдобу можно несколькими способами
Чтобы хлеб долго оставался свежим и имел запах свежевыпеченного, его нужно замораживать. Таким способом сдобные изделия часто хранят иностранцы, особенно в Италии или Испании.
"Телеграф" расскажет, как правильно замораживать хлеб. Заметим, что этот способ подходит и для багетов, и для батонов, и даже для чиабаты.
Как правильно подготовить хлеб:
- Нарежьте ломтиками. Буханку перед замораживанием нужно обязательно нарезать на кусочки. Так можно будет доставать из морозилки нужное количество.
- Остудите. Хлеб должен полностью остыть после выпечки. Если положить теплый хлеб, образуется конденсат и после размораживания он будет влажным.
Как правильно упаковать:
- Двойная упаковка. Лучше паковать хлеб в пищевую пленку или фольгу, а уже потом класть в зип-пакеты для замораживания. Это защитит его от посторонних запахов и "ожогов" от мороза.
- Обязательно напишите на упаковке дату замораживания. Ведь в таком состоянии продукт может храниться до 3-х месяцев.
Как правильно размораживать:
- В тостере. Замороженный ломтик с морозилки сразу же кладите в тостер и включайте нужный режим.
- В духовке или микроволновке. Разогрейте хлеб в духовке при 150–180°C несколько минут или положите в микроволновку на 10–20 секунд (лучше завернув в бумажную салфетку).
- При комнатной температуре. Оставьте ломтики на столе на 2-4 часа.
Заметим, что повторно хлеб нельзя замораживать, поэтому следует нарезать его на ломтики и доставать только нужное количество.
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