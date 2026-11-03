Командир полка "Айдар" Александр Коваленко отказался от другой должности и хочет остаться во главе подразделения

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Командир 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" майор Александр Коваленко отказался от предложения выбрать другую должность в Сухопутных войсках ВСУ.

Об этом он рассказал в своем обращении после встречи с командующим Сухопутных войск.

По словам Коваленко, во время разговора ему предложили самому выбрать другую должность. Он отказался.

"Меня не интересует ни одна из должностей, кроме должности командира полка "Айдар"", – подчеркнул военный.

Коваленко рассказал, что с 2014 года служит добровольцем, а в "Айдаре" прошел путь от солдата до командира полка. Для него подразделение – это его люди и личный долг.

По итогам встречи командование Сухопутных войск не приняло окончательного решения о его дальнейшей службе. Вопрос кандидатуры Коваленко и будущего полка, по его словам, должен решить главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый.

Командир "Айдара" также заявил, что подразделению не хватает личного состава. Документы по итогам последних проверок, по его словам, подтверждают: из-за нехватки людей полк не может полноценно выполнять боевые и специальные задачи.

Коваленко сообщил, что располагает информацией о якобы поручении соответствующим органам собрать компрометирующие материалы на него и полк. Он заявил, что готов к проверкам и не нарушал законодательство.

В конце обращения майор призвал военнослужащих полка продолжать выполнять боевые приказы. По его словам, события вокруг подразделения деморализуют личный состав.

"Моя совесть чиста перед государством, перед законом и перед народом. Я не нарушал никаких законов и буду продолжать защищать Украину так же, как делал это с 2013 года", – заявил Коваленко.