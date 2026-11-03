Пока Госгеонедра бездействуют: как братья Богельские зарабатывают на янтарных схемах

АМКУ установил сговоры на аукционах, но связанные компании оспаривают штрафы и продолжают получать участки

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Спецразрешение на добычу янтаря на участке "Західна перша" получила компания "БурПром" – за 3,32 млн грн. Победитель торгов отказался платить предложенные 10,2 млн грн. Позже выяснилось, что участники аукциона связаны с братьями Олегом и Ярославом Богельскими, а АМКУ установил сговор. Компании оспаривают штрафы, продолжают добычу и получают новые участки. Госгеонедра тем временем занимают позицию наблюдателя.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "10,2 млн на торгах, 3,32 млн в итоге: как компании с орбиты Богельских получали янтарные участки".

Антимонопольщики сочли доказательствами сговора общих представителей, одинаковые IP-адреса и синхронные платежи.

Как миллионы на торгах превращались в скидку

Осенью 2020 года за участок "Західна перша" боролись "Екоцентрресурс", "Земресурсінвест" и "БурПром". При стартовой цене 158,9 тыс. грн первая компания предложила 10,2 млн грн, но отказалась подписывать протокол и платить. Разрешение досталось второму участнику – "БурПрому", предложившему 3,32 млн грн.

Три схемы розыгрыша недр ProZorro. Инфографика "Телеграфа"

На момент аукциона компании юридически выглядели независимыми. На Ярослава Богельского был оформлен только "Земресурсінвест". В следующие три года "Екоцентрресурс" и "БурПром" перерегистрировали на Олега Богельского и Ольгу Рудьковскую. Осенью 2025 года АМКУ признал сговор между "Екоцентрресурсом" и "Земресурсінвестом" и назначил им штрафы – 1 800 грн и 68 тыс. грн соответственно. "БурПром" сохранил разрешение и продолжил добычу.

На участках "Калюжна" и "Варварівська друга" в 2021 году применили другую тактику: повышали цену на минимум или вовсе не боролись. На "Калюжній" участники не меняли ставки все три раунда. На "Варварівській другій" предложения отличались всего на 100 грн и не повышались. За первый эпизод АМКУ оштрафовал "Земресурсінвест" и "Потенціал-Полісся" на 204 тыс. грн каждую компанию, за второй – "Земресурсінвест" и "Західкапіталінвест" на 61 тыс. грн каждую.

Семейный тандем и более десяти компаний

За группой "Амбер Гальбін" стоит сеть из более чем десяти юридических лиц. Старший брат Олег Богельский публично представляет группу, младший, Ярослав, менее заметен. Под их прямым или опосредованным контролем находятся "Потенціал-Полісся", "Земресурсінвест", "БурПром", "Західземресурс", "Захід Інвест Актив", "Агромехтрейд", "Кністер Груп" и другие предприятия.

Профиль группы показывает, как братья Богельские связаны с янтарным бизнесом

Олег Богельский объясняет количество компаний тем, что участки расположены в разных общинах и нужно платить местные налоги. Братья занимаются также сельским хозяйством, ремонтом оборудования и медиа. Через компанию Ярослава Богельского они приобрели за 5,91 млн грн гранитный карьер "Каштан" в Житомирской области.

В мае 2025 года группа через "Захід Інвест Актив" купила у основателя Concorde Capital Игоря Мазепы компанию "Сонячне ремесло", которая добывает более 2,5 тонны янтаря в год. В январе 2026 года компании братьев создали ассоциацию "Видобувників бурштину України" во главе с Михаилом Столярцем. В нее вошли 11 фирм, контролирующих 33 участка. По анализу основного источника, почти все участники связаны с Богельскими напрямую или через партнеров.

Штрафы оспаривают, новые разрешения получают

Общая сумма штрафов превысила полмиллиона гривен, однако, по данным расследования, в бюджет не поступила ни одна гривна. "Земресурсінвест" добивается отмены решения по "Західній першій", а "Потенціал-Полісся" оспаривает санкции по "Калюжній".

"Все процедуры аукционов проходили открыто на ProZorro. Мы считаем решение территориальных отделений АМКУ ошибочными, поэтому обратились в суд. Именно судебная ветвь власти должна поставить окончательную точку в обоснованности этих штрафов", – сказал Олег Богельский.

Олег Богельский (слева)

Тем временем "Агромехтрейд" Ярослава Богельского получает новые разрешения. На первых торгах по участку "Грицьки-2" в марте 2026 года два лидера отказались платить, а компания брата предложила 6 млн грн. На повторном аукционе в мае она победила с 3,8 млн грн – в 2,1 раза дешевле первоначальной победной цены.

Кто в Госгеонедрах наблюдает за манипуляциями

Расследование нашего издания показывает, что АМКУ регулярно фиксирует факты антиконкурентных сговоров на янтарных аукционах в Ровенской области. Фирмы штрафуют, но они просто идут в суды, не платят деньги и продолжают годами намывать янтарь на тех же участках, которые были получены посредством не совсем честной игры.

Аукционы 2020–2021 годов проходили при Романе Опимахе, который возглавлял Государственную службу геологии и недр Украины с ноября 2019-го по ноябрь 2024 года. После Олега Гоцинца ведомством с конца января до середины мая 2026 года руководил Леонид Музыкус. Затем временно исполняющим обязанности главы стал Сергей Власенко.

Госгеонедра выдают спецразрешения и могут инициировать их приостановление или аннулирование при грубых нарушениях. Однако решения АМКУ, описанные в расследовании, не остановили добычу на спорных участках.

"Телеграф" намерен обратиться в Кабмин и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов за правовой оценкой действий должностных лиц службы.

Как сообщал "Телеграф", компания "Амберлайт", принадлежащая Роману Руденко, получила участок "Федоровская-5" за 348 тыс. грн после дисквалификации участников, предлагавших 25 млн грн. Этот случай показывает, как результат торгов мог открыть связанному с семьей бизнесу доступ к янтарному участку намного дешевле: на торгах за участок. По правилам, действовавшим тогда, лицензию на разработку месторождения мог получить второй участник почти по стартовой цене. В другом эпизоде следователи пришли к выводу, что на участке "Осов-7" под видом геологического изучения вели промышленную добычу, а мотопомпы доставляла фирма "Амбербур" из орбиты депутата. Эти сведения дают сравнительный контекст для истории братьев Богельских: они показывают разные способы получить доступ к янтарным участкам и организовать добычу, но не устанавливают связи между двумя бизнес-группами.