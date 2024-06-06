От "Мисс Винница" до матери двух детей игрока сборной: история символа Евро-2016 Влады Седан

Влада Седан преуспела в карьере и создала счастливую семью

Влада Щеглова (Седан) проснулась знаменитой в 2016-м году, во время Евро 2016. Опубликованные фотографии с матчей сборной Украины, где она поддерживала команду на трибуне, покорили футбольных фанатов. Седан даже назвали самой красивой болельщицей.

В одном из интервью Влада сказала, что хотела бы стать журналисткой. И вскоре ей предложили работу на телеканалах "Футбол 1/2", где она была ведущей программы "Халатный футбол".

А затем было знакомство с футболистом, которое перевернуло всю ее жизнь. И в футболе она теперь не только болельщица и журналист но и любимый человек одного из важнейших игроков сборной Украины.

Студенткой отправилась на Евро

В 2016-м году Владе был всего 21. Но ее модельная внешность покорила и окружающих на трибунах, и фотографов аккредитованных на Евро. В те дни, ее фото заполонили страницы ведущих изданий, а футбольные фанаты единогласно признали ее самой красивой болельщицей.

Кстати, не одни они… Еще в 2013-м, за три года до Евро, Влада победила в двух конкурсах красоты — Мисс Винница и Жемчужина Черного моря. А в конкурсе Мисс Украина в том же году заняла 7-е место.

Ее настоящая фамилия Щеглова, а прозвище Седан у нее появилось в общежитии, под влиянием популярной в те годы песни в студенческой среде. И долгое время многие фанаты считали, что Седан фамилия.

Кстати, поездка на футбольный Евро была отнюдь не случайной. Влада с детства увлекалась футболом. Девушка росла в спортивной семье. Ее отец и брат занимались футболом. В юношеском возрасте посещала командные тренировки. А первые деньги Влада заработала перепродав билеты на футбольный матч.

На околофутбольные темы

Программа "Халатный футбол", которую она вела на канах "Футбол 1/2/3", равно как и ее личный YouTube-канал "Влада Седан" никогда не были посвящены чисто футболу — голам-очкам-секундам, а, скорее, имели околофутбольную тематику.

Так, Вячеслав Шевчук в подробностях рассказывал, как проходит его футбольное утро, будущий муж ведущей Александр Зинченко придумал наказание для Александра Федоришина, Александр Ковпак рассказывал о своем любимом блюде и полтавском дерби. А еще авторы программы потроллили арендатора квартир финала Лиги чемпионов-2018 — матч, как известно, проходил в Киеве.

Но и такие передачи, приоткрывающие завесу жизни игроков вне футбольного поля, были крайне популярны болельщиками. Количество просмотров исчислялось сотнями тысяч.

Разбила сердца сразу двоим

Первые подробности личной жизни Влады стали известны в 2017 году, когда появилась информация о ее отношениях с игроком "Шахтера" Андреем Борячуком. Влюбленные делились романтическими совместными фото и даже спровоцировали слухи о помолвке, но неожиданно для поклонников решили расстаться, и Седан удалила все совместные публикации с бывшим парнем.

В начале 2019 года Интернет всколыхнуло видео, на котором Влада берет интервью у футболиста Александра Зинченко. В конце спортсмен не сдержал чувств и поцеловал ее в щеку, чем спровоцировал слухи о тайном романе.

Позже Влада рассказала, что они с Александром были знакомы еще с подросткового возраста, начали общение в соцсетях и долгое время оставались друзьями. Но даже после того, как они осознали взаимные чувства, Влада не хотела выносить их на публику, поэтому настаивала на секретности. Впрочем, позже Седан все же переехала к избраннику в Манчестер.

Тогда, кстати, вспыхнул скандал. По словам Борячука, у него было опустошение внутри, ведь расстался с Владой после нескольких совместных проведенных лет.

"Влада? Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда у людей есть какие-то отношения долгое время, то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не перестал играть в футбол. Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Так что не знаю, как это касается того периода, просто когда мы разошлись, я уехал в Турцию. И там у меня немного не получилось. Но это не связано с тем, что мы были уже не вместе".

Футболист признался, что не общается с Зинченко, ведь тот поступил подло с ним, уведя девушку.

"Я не общаюсь с Сашей. Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански, не по-мужски. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня своя. Мы разные люди. Были когда-то друзья, сейчас нет. Как дружить после такого поступка?

Как узнал об этом? Я просто спалил их", — сказал Борячук в одном из интервью.

Примечательно, что Борячук и Зинченко дружили с 14 лет, когда они впервые оказались в системе Шахтера.

Празднование свадьбы в День Независимости и двое детей

В октябре 2019 года Влада порадовала подписчиков фотосессией с помолвки, состоявшейся на территории НСК "Олимпийский". 12 марта 2020 года Влада и Александр Зинченко поженились в Лондоне.Уже летом свадьбу праздновали в символическую дату, День Независимости Украины, 24 августа 2020 года.

Спустя год, 1 августа 2021 года, у пары родилась дочь Ева. А спустя еще два года, 2 августа 2023 года, у пары родилась вторая дочь, Лея.

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В эти дни счастливый отец готовится к чемпионату Европы вместе со сборной Украины. А его очаровательная супруга и двое дочек готовятся к походам на трибуны немецких стадионов.

И это уже не будет та беспечная юная студентка, которая позировала фотографам 8 лет назад на трибунах арен Франции. Она столь же молода и привлекательна, но теперь шарма ей добавляют двое деток, с которыми она так мило смотрится. А в глазах сквозит неподдельный интерес — ведь это же ее любимый футбол.