Від "Міс Вінниця" до матері двох дітей гравця збірної: історія символу Євро-2016

Влада Седан досягла успіху в кар’єрі і створила щасливу родину.

Влада Щеглова (Седан) прокинулася знаменитою у 2016-му році під час Євро 2016. Опубліковані фотографії з матчів збірної України, де вона підтримувала команду на трибуні, підкорили футбольних фанатів. Седан навіть назвали найкрасивішою вболівальницею.

В одному з інтерв’ю тоді Влада сказала, що хотіла б стати журналісткою. І невдовзі їй запропонували роботу на телеканалах "Футбол 1/2", де вона була ведучою програми "Халатний футбол".

А потім було знайомство з футболістом, яке перевернуло її життя. І у футболі вона тепер не лише вболівальниця та журналіст, а й кохана людина одного з найважливіших гравців збірної України.

Студенткою вирушила на Євро

У 2016-му році Владі було лише 21. Але її модельна зовнішність підкорила і оточуючих на трибунах, і фотографів акредитованих на Євро. У ті дні її фото заполонили сторінки провідних видань, а футбольні фанати одноголосно визнали її найкрасивішою вболівальницею.

До речі, не одні вони… Ще 2013-го, за три роки до Євро, Влада перемогла у двох конкурсах краси – Міс Вінниця та Перлина Чорного моря. А в конкурсі Міс Україна того ж року посіла 7 місце.

Її справжнє прізвище Щеглова, а прізвисько Седан у неї з’явилося в гуртожитку, під впливом популярної в ті роки пісні у студентському середовищі. І довгий час багато фанатів вважали, що Седан прізвище дівчини.

До речі, поїздка на футбольний Євро була аж ніяк не випадковою. Влада з дитинства захоплювалася футболом. Дівчина зростала у спортивній родині. Її батько та брат займалися футболом. У юнацькому віці відвідувала командні тренування. А перші гроші Влада заробила перепродавши квитки на футбольний матч.

На навколофутбольні теми

Програма "Халатний футбол", яку вона вела на канах "Футбол 1/2/3", так само як і її особистий YouTube-канал "Влада Седан" ніколи не були присвячені чисто футболу — голам-очкам-секундам, а, швидше, мали навколофутбольну тематику.

Так, В’ячеслав Шевчук у подробицях розповідав, як проходить його звичайний ранок, майбутній чоловік ведучої Олександр Зінченко придумав покарання для Олександра Федоришина, Олександр Ковпак розповідав про свою улюблену страву та полтавське дербі. А ще автори програми потролили орендаря квартир фіналу Ліги чемпіонів-2018 – матч, як відомо, проходив у Києві.

Але й такі передачі, що відкривають завісу життя гравців поза футбольним полем, були вкрай популярними серед вболівальників. Кількість переглядів складала сотні тисяч.

Розбила серця одразу двом

Перші подробиці особистого життя Влади стали відомі у 2017 році, коли з’явилася інформація про її стосунки з гравцем "Шахтаря" Андрієм Борячуком. Закохані ділилися романтичними спільними фото та навіть спровокували чутки про заручини, але несподівано для шанувальників вирішили розлучитися. І Седан видалила всі спільні публікації з колишнім хлопцем.

На початку 2019 року Інтернет сколихнуло відео, на якому Влада бере інтерв’ю у футболіста Олександра Зінченка. Наприкінці спортсмен не стримав почуттів і поцілував її в щоку, чим спровокував чутки про таємний роман.

Пізніше Влада розповіла, що вони з Олександром були знайомі ще з підліткового віку, розпочали спілкування у соцмережах та тривалий час залишалися друзями. Але навіть після того, як вони усвідомили взаємні почуття, Влада не хотіла виносити їх на публіку, тому наполягала на таємності. Втім, пізніше Седан все ж таки переїхала до обранця в Манчестер.

Тоді, до речі, спалахнув скандал. За словами Борячука, він мав спустошення всередині, адже розлучився з Владою після кількох спільних проведених років.

"Влада? Це пройдений етап. Ми зустрічалися три роки. Коли люди мають якісь стосунки довгий час, то, звичайно, є спустошення. Я б не сказав, що це мене зачепило. Я ж не перестав грати у футбол. Далі займався. своїм ділом, ще й голи забивав, коли розлучився, як це стосується того періоду… Просто коли ми розійшлися, я поїхав до Туреччини. І там у мене трохи не вийшло. Коли ми вже не були разом".

Футболіст зізнався, що не спілкується із Зінченком, адже той вчинив підло з ним, відвівши дівчину.

"Я не спілкуюся з Сашком. Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не па-пацянськи, не по-чоловічому. Взагалі не знаю, як би я поставився до цієї людини. У нього своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Як дружити після такого вчинку?

Як дізнався про це? Я просто спалив їх", — сказав Борячук в одному з інтерв’ю.

Примітно, що Борячук та Зінченко товаришували з 14 років, коли вони вперше опинилися у системі "Шахтаря".

Святкування весілля у День Незалежності та двоє дітей

У жовтні 2019 року Влада порадувала шанувальників фотосесією із заручин, що відбулися на території НСК "Олімпійський". 12 березня 2020 року Влада та Олександр Зінченко одружилися в Лондоні. Вже влітку весілля святкували у символічну дату, День Незалежності України, 24 серпня 2020 року.

Через рік, 1 серпня 2021 року, у пари народилася дочка Єва. А ще через два роки, 2 серпня 2023 року, у пари народилася друга дочка, Лея.

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Цими днями щасливий батько готується до чемпіонату Європи разом із збірною України. А його чарівна дружина та двоє доньок готуються до походів на трибуни німецьких стадіонів.

І це вже не буде та безтурботна юна студентка, котра позувала фотографам 8 років тому на трибунах арен Франції. Вона така ж молода й приваблива, але тепер шарму їй додають двоє діток, з якими вона так мило виглядає. А в очах прозирає непідробний інтерес — адже це її улюблений футбол.