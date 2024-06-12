Через страх мобілізації? Український футбольний клуб знявся з чемпіонату

Керівництво "Дружби" з Мирівки боїться того, що автобус команди зупинять на блокпості.

Дебютант Першої ліги українського футболу "Дружба" з Мирівки (Обухівський район Київської обл.) знялася з розіграшу чемпіонату наступного сезону 2024/25. У футбольному клубі це пояснили острахом мобілізації.

Офіційну причину озвучив директор клубу Ігор Дегтяренко у коментарі Трибуні. Зокрема, він зазначає:

"Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, у нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Десь автобус зупинять і всій команді випишуть повістки. Що ми робитимемо з цим далі?", — обурюється Дегтяренко.

У зв’язку з цим є підозра, що деякі клуби зроблять те саме або почнуть шантажувати УАФ — і це перетвориться на головний хейт наступного сезону. Телеграм-канал КДК задається питанням на адресу керівництва клубу: якщо у вас є законні підстави для бронювання, чому ви не подаєте заявку до ОВА? А також у зв’язку з цим ставить питання, чи варто звільнитися всім українцям, які не отримали бронювання, бо немає сенсу працювати, коли тобі можуть будь-якої миті вручити повістку?

"Дружба" зайняла 1-е місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату України серед команд Другої ліги, набравши 63 голів у 26 матчах і випередивши, зокрема, фінішованих на другому-третьому місцях команди ЮКСА (Тарасівка) — 62, та ПФК "Звягель" — 61.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що клуб Зеленського отримав броню від мобілізації.