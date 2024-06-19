"Пацаны не секонде затарились": в сети разошлись мнения о новой форме "Динамо" (фото)

Столичный клуб представил три комплекта формы на сезон 2024/25

Киевское "Динамо" представило новую форму на сезон 2024/25. Представлены три комплекта — домашний гостевой и третья (запасная) форма.

Фотографии с лидером "Динамо" Андреем Ярмоленко в новой форме появились на официальной странице клуба в Facebook. В "Динамо" отмечают, что клуб исторически является носителем футбольного кода всей Украины: "Один город — одна страна".

Форма тут же вызвала многочисленные споры пользователей сети. Мнения поклонников команды относительно новой формы разошлись. От "пацаны на секонде затарились" до "шикарная форма".

ФК "Динамо" представило домашний комплект формы (преимущественно в белых цветах), гостевой, где к голубому добавила желтый (напоминает флаг Украины), и запасной — зеленый комплект формы.

Новый сезон УПЛ должен стартовать в июле и продлится до мая 2025 года. В сезоне 2023/24 "Динамо" заняло 2-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.