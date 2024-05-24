Блондинка с длинными ножками: Милевский впервые показал свою новую девушку (фото)

Бывший форвард "Динамо" состоит в романтических отношениях

Скандальный украинский футболист Артем Милевский впервые показал фото со своей новой девушкой. Накануне "Миля" возобновил футбольную карьеру на любительском уровне.

Милевский разместил у себя в сторис на странице в Instagram фото с Олесей Макаревич. Девушка также опубликовала данный снимок у себя в соцсетях, сопроводив его эмодзи "сердце".

"Самые красивые в столице", — написала Олеся.

"Столица рулит", — ответил на это Артем.

Напомним, Милевский в апреле подтвердил, что находится в отношениях. Футболист признавался, что на данном этапе "пара прячется от прессы". Похоже "прятки" закончились в мае.

Олеся ведет блоги в Instagram и Tik-Tok, где на нее подписано десятки тысяч подписчиков. Девушка, обладая модельной внешностью, частенько радует подписчиков новыми яркими образами.

Олеся Макаревич

Ранее сообщалось, что Милевский угодил в языковой скандал, отказавшись общаться с журналисткой на украинском языке. Кроме того, не давно в сети всплыло видео, на котором Артем устроил своим одноклубникам разнос в раздевалке.