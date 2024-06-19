"Пацани не секонді затарилися": у мережі розійшлися думки про нову форму "Динамо" (фото)

Столичний клуб представив три комплекти форми на сезон 2024/25.

Київське "Динамо" представило нову форму на сезон 2024/25. Представлені три комплекти — домашній гостьовий та третя (запасна) форма.

Фото з лідером "Динамо" Андрієм Ярмоленком у новій формі з’явилися на офіційній сторінці клубу у Facebook. У "Динамо" зазначають, що клуб історично є носієм футбольного коду усієї України "Одне місто — одна країна".

Форма відразу викликала численні суперечки користувачів мережі. Думки шанувальників команди щодо нової форми розійшлися від "пацани на секонді затарилися" до "шикарної форми".

ФК "Динамо" представило домашній комплект форми (переважно у білих кольорах), гостьовий, де до блакитного додала жовтий (нагадує прапор України), та запасний — зелений комплект форми.

Новий сезон УПЛ має стартувати у липні та триватиме до травня 2025 року. У сезоні 2023/24 "Динамо" посіло 2-е місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату.