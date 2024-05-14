"Суркис показывал непристойный жест": все о скандальном матче "Динамо" - "Шахтер" (видео)

После матча представители двух команд и болельщики выбежали на поле

Матч чемпионата Украины по футболу в возрастной категории до 19 лет "Шахтер" — "Динамо" завершился массовой дракой и громким скандалом. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После матча вратарь "Динамо" Вячеслав Суркис (сын Игоря Суркиса — Ред), демонстративно бежал в сторону скамейки "Шахтера" и показывал неприличные жесты. Об этом рассказал Михаил Спиваковский в выпуске "ТаТоТаке".

"Как мне сказали, вратарь "Динамо" после матча демонстративно бежал в сторону лавки "Шахтера" и показывал пальцами на половые органы и озвучивал любимые кричалки болельщиков киевлян. Я этого не видел, потому что на трансляции в этот момент либо была реклама, либо оборвалась трансляция. Мы не видим этот момент. На поле появилось невероятное количество людей, целая толпа. Это и дети из академии "Динамо", болельщики и игроки "Шахтера" и "Динамо", люди в черных, как говорил классик, полумасках. Толпа непонятных людей.

Когда я пытался узнать, как это произошло, мне сказали, что на стадионе работало от 3 до 12 работников службы охраны, стюардов или людей, которые должны контролировать эту ситуацию. 12 – это не то число, это мало", — сказал Спиваковский.

В свою очередь, 43-летний тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик был обвинен в избиении 70-летнего руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко. Сам Белик опроверг информацию о драке и, наоборот, обвинил представителя "Динамо" в нанесении удара по лицу 15-летнего игрока "Шахтера", сообщает ВацкоLive.

А говоря о конфликте с Ищенко, Белик изложил свою позицию в комментарии порталу "Трибуна": "Смотрите, конфликт действительно был, но удар или избиение – это выдумки Мохника (Сергей Мохник — заместитель генерального директора "Динамо" — Ред). Если говорить корректно, он просто преувеличивает. Такие конфликты в футболе бывают постоянно после каждой игры, когда играют принципиальные соперники. Но никакого удара или потасовки не было. Сергей Мохник – такой человек, который любит преувеличивать".

Комитет по этике и честной игре УАФ начал служебное расследование по инцидентам после матча 28-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 "Шахтер" — "Динамо" (1:2). О результатах расследования будет поставлено в известность после изучения всех обстоятельств дела.