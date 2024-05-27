"Патриот, где ты был?": Алиев внезапно наехал на Шевченко (видео)

Бывший "динамовец" сделал выпад в сторону легенды украинского футбола

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев раскритиковал главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Недавно Алиев поссорился со своим другом Артемом Милевским.

Алиев наехал на "Шеву" во время эфира на YouTube-канале BurBuzz. По мнению Александра, Шевченко пропал на несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и только после освобождения Киева он стал принимать участие в волонтерской деятельности.

"Когда началась полномасштабная война — я 4 месяца вообще его не слышал. Не слышал, не видел. А 4 месяца прошло — он начал приезжать, когда в Киеве уже не было отморозков этих российских.

Вот и все, это о чем говорит? Зато мы патриоты. Патриот — который берет автомат и идет на поле боя, а это бить себя в грудь… Молодец, собираешь деньги для ребят, класс.

Что там, United25? Или что там, 24? Я не знаю, что это такое. Собирай, ну где ты был первые 4 месяца? Когда здесь все гремело", — заявил Алиев.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев записался в ряды территориальной обороны Киева, а позднее начал службу в ВСУ. Бывший футболист получил удостоверение участника боевых действий, из-за чего на него посыпалась критика. Александр в ответ отметил, что получил удостоверение УБД за "первые дни войны".

Напомним, Шевченко официально возглавил отечественный футбол в январе 2024 года. Андрей Николаевич начал работу в УАФ со скандала. В апреле стали известны предварительные результаты финансового аудита УАФ.