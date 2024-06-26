Словакия - Румыния: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

От результата этой игры зависит судьба сборной Украины на турнире

В среду, 26 июня, на чемпионате Европы-2024 состоятся заключительные игры группового этапа. В группе Е сыграют Словакия и Румыния.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Словакия — Румыния. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты поединка.

Словакия — Румыния — начало в 19:00 (обновляется)

Словаки и румыны являются авторами громких сенсаций на Евро-2024. Первые одолели Бельгию, а вторые разгромили Украину. Эти успехи позволяют обеим командам пробиться в плей-офф в случае ничьей. Вероятно, обе сборные не будут рисковать и попытаются в первую очередь не проиграть. К слову, в случае ничьей румынов и словаков Сине-желтые обязаны только побеждать Бельгию, чтобы выйти в 1/8 финала ЧЕ-2024.

Матч Словакия — Румыния покажут в Украине по ТВ в прямом эфире, правда, за просмотр поединка придется заплатить. Добавим, что встреча состоится во Франкфурт-на-Майне, на "Франкфурт Арене", начало поединка — в 19:00 по киевскому времени. Добавим, что букмекеры считают, что Словакия и Румыния сведут игру вничью.