Словаччина — Румунія: онлайн-трансляція голів на Євро-2024

Від результату цієї гри залежить доля збірної України на турнірі

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 відбудуться завершальні ігри групового етапу. У групі Е зіграють Словаччина та Румунія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Словаччина — Румунія. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Словаччина – Румунія – початок о 19:00 (оновлюється)

Словаки та румуни є авторами гучних сенсацій на Євро-2024. Перші здолали Бельгію, а другі розгромили Україну. Ці успіхи дозволяють обом командам пробитися у плей-оф у разі нічиєї. Ймовірно, обидві збірні не ризикуватимуть і спробують насамперед не програти. До речі, у разі нічиєї румунів та словаків Синьо-жовті зобов’язані лише перемагати Бельгію, щоб вийти у 1/8 фіналу ЧЄ-2024.

Матч Словаччина — Румунія покажуть в Україні на ТБ у прямому ефірі, щоправда, за перегляд поєдинку доведеться заплатити. Додамо, що зустріч відбудеться у Франкфурт-на-Майні, на "Франкфурт Арені", початок поєдинку о 19:00 за київським часом. Додамо, що букмекери вважають, що Словаччина та Румунія зведуть гру внічию.