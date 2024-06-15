Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 приехала на Евро-2024 (фото)

Хорватская модель вновь украсит футбольный турнир

Хорватская супермодель Ивана Кньолл, которая стала главной болельщицей на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, не смогла пропустить чемпионат Европы-2024. К слову, Хорватия начнет путь на турнире 15 июня матчем против Испании.

Красавица опубликовала снимок в Instagram на фоне лозунга Евро-2024 ("Объединены футболом") в Берлине (Германия). Ивана вновь блеснула формами в клетчатой футболке с глубоким вырезом.

"Кто выиграет Евро-2024? Хорватия, ты готова?" — написала Ивана под снимком (заглавное фото).

Ивана благодаря своим откровенным нарядам на спортивных форумах собрала огромную армию подписчиков в соцсетях. Девушка регулярно радует своих фанатов горячими снимками.

Ивана Кньолл

Напомним, Ивана сумела прославиться на Мундиале в Катаре благодаря своим откровенным нарядам, что едва не привело к ее депортации из страны. Тем не менее власти ближневосточного государства закрыли глаза на внешний вид хорватки, и та радовала телекамеры вплоть до последних дней соревнований, правда, не обошлось без конфликтов. После ЧМ Кньолл продолжала появляться на медийный спортивных мероприятиях, в частности она засветилась на игре НБА, а также на финале Лиги чемпионов.