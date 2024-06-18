"Как мне нужно было поступить?" Экс-игрок "Шахтера" вспомнил, как променял украинский паспорт на русский

Футболист родился в Симферополе, а начинал карьеру в "Шахтере"

Футболист Александр Филин, родившийся в Симферополе и начинавший профессиональную карьеру в донецком "Шахтере", вспомнил о событиях 2014-го года. Тогда Крым захватили российские войска и наскоро организовали "референдум", аннексировав украинский полуостров.

Игрок вспомнил как менял украинский паспорт на российский и удивился тому, что в донецком клубе отнеслись к этому с негативом. Слова игрока приводит Sport24.

Вспоминая про события весны 2014-го игрок отметил: "Сначала был в шоке, не понимал, что происходит. Созванивался с родителями, узнавал, что и как. Когда я как крымчанин стал делать русский паспорт, тренеры "Шахтера" начали относиться ко мне с негативом, предвзято. Интересно, а как мне нужно было поступить? По национальности я русский, в Крыму всю жизнь все общались на русском языке — на украинском вообще никто не разговаривал. Мне нужно было сделать паспорт банально для того, чтобы ездить к себе домой. Но в "Шахтере" этого не хотели понимать".

Стоит отметить, что игрок провел за "Шахтер-3" всего три матча, так и не попав в состав основной команды. После чего уехал в российскую "Уфу". Сезон 2023/24 он провел в бельгийском "Эйпене", вместе с которым выбыл из высшего дивизиона чемпионата страны во вторую по значимости лигу.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что член сборной Украины сбежал с чемпионата Европы, чтобы получить российский паспорт.