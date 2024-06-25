Соперники сборной Украины могут сыграть "договорняк" на Евро-2024: почему это плохо для нас

Сборные Словакии и Румынии могут сыграть вничью

Сборные Словакии и Румынии с большой долей вероятности сыграют вничью в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Этот результат не устраивает сборную Украины, которой нужна победа сборной Румынии.

Букмекерские конторы считают ничейный исход наиболее вероятным. В частности, Favbet ставит на ничью коэффициент 2,15, в то время как на победу Словакии 3,25, а на победу Румынии — 3,80.

В случае ничьей в игре Словакия — Румыния сборной Украины нужна будет только победа над сборной Бельгии, для того, чтобы пробиться в плей-офф. А вот сами команды Словакии и Румынии вполне устраивает ничья для прохода в 1/8 финала.

Напомним, что в Группе А третья команда — сборная Венгрии — по итогам группового турнира набрала 3 очка, а в Группе В сборная Хорватии — 2. А команды Словакии и Румынии в случае ничьей наберут по 4 очка и гарантируют себе 2-3 место в группе и выход в плей-офф, вне зависимости от результата игры Украина — Бельгия. В этом случае сборной Украины нужна будет только победа в заключительном матче над бельгийцами.

Как сообщал "Телеграф", матчи последнего тура группового этапа в квартете Е Словакия — Румыния и Украина — Бельгия состоятся в среду, 26 июня. Начало матчей в 19.00 по киевскому времени.