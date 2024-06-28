Рекорды Евро-2024: самый молодой отдал пас, самый возрастной провел два матча

Нынешний чемпионат Европы уже подарил ряд рекордов

В субботу, 29 июня, стартует 1//8 финала Евро-2024. Несмотря на то, что на турнире прошла только групповая стадия, а все самое интересное — впереди, ряд рекордов Евро уже побит.

Так, один из рекордов установила сборная Украины — команда стала первой в истории Евро, кто с 4 очками не сумел пробиться в плей-офф турнира. Кстати, впервые в истории Евро все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков (по 4). "Телеграф" рассказывает и про другие рекорды Евро-2024.

Уже в первом матче Германия — Шотландия рекорд установил главный тренер немецкой сборной. Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории турнира. Немецкий специалист в 36 лет 327 дней всего на шесть дней опередил Сречко Катанеца, тренировавшего сборную Словении на Евро-2000.

На следующий день был установлен новый рекорд по самому быстрому забитому голу. Албанец Недим Байрами воспользовался ошибкой обороны сборной Италии и открыл счет на 1-й минуте мощным ударом мимо голкипера — на… 23 секунде. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Дмитрию Кириченко, забившему гол в ворота сборной Греции на 67-й секунде матча на Евро-2004.

В ту же субботу, 15 мая, Ламин Ямал стал самым молодым игроком в истории Евро. В день матча сборных Хорватии и Испании юному вундеркинду исполнилось 16 лет 338 дней.

В той же игре Ламин Ямал, как его еще называют бриллиант "Барселоны", добавил еще одно, став самым молодым ассистентом в истории Евро. Он отдал результативную передачу на Дани Карвахаля.

Возрастной рекорд установил и Доминик Собослай. Хавбек "Ливерпуля" вывел сборную Венгрии на матч против Швейцарии с капитанской повязкой. Так он стал самым молодым капитаном в истории турнира. В день поединка Собослаю было 23 года, 7 месяцев и 21 день.

Также очередной рекорд покорил Криштиану Роналду. Звездный португалец стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" делил пальму первенства с испанцем Икером Касильясом. Легенда мадридского "Реала" остановилась на пяти турнирах.

Также Роналду на протяжении турнира трижды обновил рекорд по самому большему количеству проведенных игр на турнире. Если в течение предыдущих 5 турниров он провел 25 матчей, то теперь у него их уже 28. Следующий рекорд может быть установлен уже 1 июля, в день игры 1/8 финала Португалия — Словения.

Ветеран сборной Португалии Пепе сыграл весь матч против Чехии и стал самым возрастным футболистом в истории турнира. Правда, через четыре дня он обновил рекорд в матче с Турцией, а вот игру против Грузии пропустил. Сейчас рекорд установлен на отметке 41 год 117 дней. Вполне вероятно, что португалец еще успеет обновить ориентир для будущих поколений на протяжении Евро-2024. И тут, также как и у Роналду, в следующий раз его команда сыграет в 1/8 финала против сборной Словении, матч пройдет 1 июля.

А вот турецкий полузащитник Арда Гюлер, напротив, отобрал один из первых рекордов Роналду. Гол в ворота сборной Грузии позволил талантливому турку стать самым молодым автором забитого мяча в дебютных матчах на чемпионатах Европы. Если Роналду забил в 19 лет 128 дней, то Гюлер оказался в объятиях в 19 лет 114 дней.

Наконец, Лука Модрич, забив гол Италии, установил новое историческое достижение. Он стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Европы по футболу, который отметился забитым мячом на турнире. Хорватский футболист забил гол в возрасте 38 лет и 289 дней. До этого рекорд принадлежал австрийцу Ивице Вастичу, который забил в ворота Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней. Правда, хорватская команда не смогла обыграть Италию и также, как и сборная Украины, выбыли из турнира. Обновить собственный рекорд Модрич сможет теперь, разве что, через четыре года.