Рекорди Євро-2024: наймолодший віддав пас, найстарший провів два матчі

Цьогорічний чемпіонат Європи вже подарував низку рекордів

У суботу, 29 червня,стартує 1/8 фіналу Євро-2024. Незважаючи на те, що на турнірі пройшла лише групова стадія, а найцікавіше — попереду, низка рекордів Євро вже побита.

Так, один із рекордів встановила збірна України — наша команда стала першою в історії Євро, хто з 4 очками не зумів пробитися до плей-офф турніру. До речі, вперше в історії Євро усі чотири команди у групі набрали однакову кількість очок (по 4). "Телеграф" розповідає про інші рекорди Євро-2024.

Вже у першому матчі Німеччина – Шотландія рекорд встановив головний тренер німецької збірної. Юліан Нагельсманн став наймолодшим тренером в історії турніру. Німецький фахівець у 36 років 327 днів лише на шість днів випередив Сречка Катанця, який тренував збірну Словенії на Євро-2000.

Наступного дня було встановлено новий рекорд по найшвидшому забитому голу. Албанець Недім Байрамі скористався помилкою оборони збірної Італії і відкрив рахунок на 1-й хвилині потужним ударом повз голкіпера — на… 23 секунді. Попереднє досягнення належало росіянину Дмитру Кириченку, який забив гол у ворота збірної Греції на 67-й секунді матчу на Євро-2004.

Тієї ж суботи, 15 травня, Ламін Ямал став наймолодшим гравцем в історії Євро. У день матчу збірних Хорватії та Іспанії юному вундеркінду виповнилося 16 років 338 днів.

У тій же грі Ламін Ямал, як його ще називають діамант "Барселони", додав ще одне досягнення, ставши наймолодшим асистентом в історії Євро. Він віддав результативну передачу на Дані Карвахаля.

Віковий рекорд встановив і Домінік Собослай. Хавбек "Ліверпуля" вивів збірну Угорщини на матч проти Швейцарії з капітанською пов’язкою. Так він став наймолодшим капітаном історії турніру. У день поєдинку Собослаю було 23 роки, 7 місяців та 21 день.

Також черговий рекорд підкорив Кріштіану Роналду. Зірковий португалець став першим футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах Європи (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Раніше п’ятиразовий володар "Золотого м’яча" поділяв пальму першості з іспанцем Ікером Касільясом. Легенда мадридського "Реалу" зупинився на п’яти турнірах.

Також Роналду протягом турніру тричі оновив рекорд за найбільшою кількістю проведених ігор на турнірі. Якщо протягом попередніх 5 турнірів він провів 25 матчів, то тепер у нього їх вже 28. Наступний рекорд може бути встановлений вже 1 липня, у день гри 1/8 фіналу Португалія – Словенія.

Ветеран збірної Португалії Пепе зіграв весь матч проти Чехії і став найвіковішим футболістом в історії турніру. Щоправда, за чотири дні він оновив рекорд у матчі з Туреччиною, а ось гру проти Грузії пропустив. Наразі рекорд встановлений на позначці 41 рік 117 днів. Цілком імовірно, що португалець ще встигне оновити орієнтир для майбутніх поколінь упродовж Євро-2024. І тут, як і у Роналду, наступного разу його команда зіграє в 1/8 фіналу проти збірної Словенії, матч пройде 1 липня.

А ось турецький півзахисник Арда Гюлер, навпаки, відібрав один із перших рекордів Роналду. Гол у ворота збірної Грузії дозволив талановитому турку стати наймолодшим автором забитого м’яча у дебютних матчах на чемпіонатах Європи. Якщо Роналду забив у 19 років 128 днів, то Гюлер опинився в обіймах партнерів у 19 років 114 днів.

Нарешті, Лука Модріч, забивши гол Італії, встановив нове історичне досягнення. Він став найстаршим гравцем в історії чемпіонату Європи з футболу, який відзначився забитим м’ячем на турнірі. Хорватський футболіст забив гол у віці 38 років та 289 днів. До цього рекорд належав австрійцю Івіці Вастичу, який забив у ворота Польщі на Євро-2008 у віці 38 років та 257 днів. Щоправда, хорватська його команда не змогла обіграти Італію і, як і збірна України, вибула з турніру. Оновити власний рекорд Модріч зможе тепер, хіба що, за чотири роки.