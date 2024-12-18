Довбик оформил дубль за 10 минут в Кубке Италии (видео)

Украинец прервал голевое "молчание"

Нападающий сборной Украины и римской "Ромы" Артем Довбик забил свой 7-й и 8-й гол за итальянский клуб. В октябре украинец оформил красивое взятие ворот в стиле Златана Ибрагимовича.

Довбик забил два гола в ворота "Сампдории" в домашнем поединке 1/8 финала Кубка Италии. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинец отличился на 9 и 19-й минутах встречи, удачно оказавшись в нужном месте в нужное время. В первом взятии ворот Артем показал чудеса гибкости, а во втором — Довбик хладнокровно добил мяч в пустые ворота. После первого тайма римляне ведут со счетом 3:0.

Полный видеообзор матча "Рома" — "Сампдория" будет доступен здесь позднее.

Отметим, в сезоне 2024/25 Довбик оформил 8 голов в 22-х матчах за "Рому" во всех турнирах. Также на его счету 1 ассист. Волки с 16 очками идут на 12-й позиции в Серии А. В Лиге Европы римляне идут 14-ми после шести туров.

Ранее сообщалось, что Довбик оказался в числе номинантов на "Золотой мяч-2024". К слову, Артем провалил осенние матчи в сборной Украины, из-за чего подвергся критике.