Ждет Мудрика? Российская "любовь" звездного футболиста засветила пышные формы на курорте (фото)
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Россиянка, возможно, ждет форварда сборной Украины после вылета с Евро
Российская модель Виолетта Грачева опубликовала фото с итальянского курорта, где наслаждается солнцем и морем. Ее подписчики тут же предположили, что россиянка ждет форварда сборной Украины Михаила Мудрика, который может провести отпуск с моделью после вылета команды с Евро-2024.
Михаилу уже давно приписывают роман с моделью, у которой есть паспорт РФ. Девушка убрала флаг России со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой, сообщает "Телеграф".
С другой стороны, футболист ни с кем не связан отношениями и они могут "случайно" увидеться в отпуске. Ранее Мудрик ставил "лайки" публикациям модели, но в последнее время перестал отмечать посты девушки.
Также, футболист, возможно, заказал огромный букет роз россиянке, чем внес раскол в команду. У модели во время Евро был день рождения.
Ранее "Телеграф" сообщал о возможном романе Мудрика и Грачевой. Виолетта также отреагировала на хейт со стороны украинцев на своей странице.