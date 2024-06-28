Ждет Мудрика? Российская "любовь" звездного футболиста засветила пышные формы на курорте (фото)

Россиянка, возможно, ждет форварда сборной Украины после вылета с Евро

Российская модель Виолетта Грачева опубликовала фото с итальянского курорта, где наслаждается солнцем и морем. Ее подписчики тут же предположили, что россиянка ждет форварда сборной Украины Михаила Мудрика, который может провести отпуск с моделью после вылета команды с Евро-2024.

Михаилу уже давно приписывают роман с моделью, у которой есть паспорт РФ. Девушка убрала флаг России со страницы в Instagram и заявляла, что любит украинский народ. Сам Михаил никак не предавал публичной огласке свою личную жизнь и не афишировал возможные отношения с Виолеттой, сообщает "Телеграф".

С другой стороны, футболист ни с кем не связан отношениями и они могут "случайно" увидеться в отпуске. Ранее Мудрик ставил "лайки" публикациям модели, но в последнее время перестал отмечать посты девушки.

Также, футболист, возможно, заказал огромный букет роз россиянке, чем внес раскол в команду. У модели во время Евро был день рождения.

Ранее "Телеграф" сообщал о возможном романе Мудрика и Грачевой. Виолетта также отреагировала на хейт со стороны украинцев на своей странице.