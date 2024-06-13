На Мудрика устроили "охоту" перед стартом Евро-2024 (видео)

Сборная Украины в Германии столкнулась с небывалой поддержкой болельщиков

В четверг, 13 июня, Сине-желтые провели открытую тренировку перед стартом чемпионата Европы-2024. Невероятно, но данное занятие национальной команды посетили тысячи болельщиков.

Особой популярностью среди фанатов пользуется вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик. Об этом сообщает "Телеграф".

На тренировку сборной Украины в Висбадене (Германия) пришли тысячи болельщиков, среди которых много детей, женщин, а также военных, проходящих реабилитацию в Германии. Невероятно, но очередь на стадион растянулась на сотни метров.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала видео открытого занятия подопечных Сергея Ребров в Висбадене.

Юные фанаты пришли не только поддержать сборников, но и получить заветные автографы у звезд отечественного футбола. Самым популярным украинским футболистом в Висбадене был Мудрик. Молодые люди раз за разом выбегали на поле, чтобы сделать фото с кумиром. Об этом сообщает "Бомбардир". Фаны настолько увлеклись, что разозлили тренерский штаб. "Охота" за Михайлом попросту срывала тренировочный процесс.

После тренировки украинские футболисты устроили автограф-сессию болельщикам.

Напомним, сборная Украины на Евро-2024 базируется в Таунусштайне (пригород Висбадена). А ездить на игры наша команда будет на ярком автобусе марки Mercedes-Benz. С расписанием игр Сине-желтых на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".