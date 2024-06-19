Пышногрудая россиянка внесла раскол в сборную Украины на Евро-2024 (фото)

Скандал добрался до сборной Украины

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик оказался в эпицентре скандала на Евро-2024. Дело в том, что молодой футболист, возможно, заказал огромный букет роз россиянке Виолетте Грачевой, которая сейчас находится в РФ. Звезде национальной команды и российской модели приписывают роман.

Грачева в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото c поздравлением с днем рождения от некого "ММ". MM – фирменная подпись Мудрика.

"С днем рождения, моя любовь. MM", — написано на открытке. "Люблю вас всех", — ответила Грачева на поздравления.

Скандал добрался до сборной Украины. На пресс-конференции один из журналистов спросил Руслана Малиновского, как может сочетаться то, что часть родственников игроков воюет против РФ, а Мудрик, предположительно, в это время покупает товары в РФ (букет цветов, — Ред.). Руслан ответил, что ничего про это не знает, а пресс-секретарь сборной Александр Глывинский подчеркнул, что это был "провокационный вопрос". Повлияет ли скандал на место Мудрика в основе команды узнаем уже в пятницу, 21 июня, когда Сине-желтые сыграют со Словакией.

Грачева ведет в Instagram блог под псевдонимом Виолетта Берт, публикуя там откровенные фото, которые периодически лайкал Мудрик.

Виолетта Берт

Отметим, ранее Грачева встречалась с норвежским футболистом Матиасом Норманном, который сбежал из РФ из-за войны. Кроме того, в декабре 2023 года девушка провела вечер в компании российского футболиста "Зенита" Андрея Мостового.