Мудрик, Цыганков и Зинченко: откуда пошли фамилии звезд сборной Украины

У ведущих игроков команды знаковые фамилии

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 17 июня матчем с командой Румынии. Команде предстоит сыграть как минимум три матча группового этапа турнира, но у нее также отличные шансы и на выход в плей-офф.

"Телеграф" решил посмотреть на лидеров команды с другой стороны, изучив происхождение фамилий лидеров команды. И оказалось, что наши ключевые игроки с благородными фамилиями.

Цыганковы — среди духовенства и мещанства

Так, фамилия Цыганков упоминается среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных. Антропонимом стал известный этноним цыган, появившийся в первой половине XV века. А вот в Польше антропонимы на базе этнонима Czigan так же начинают фиксироваться с начала XV в.

Старобельский район Луганской области — самый густой очаг фамилии Цыганков. На одного носителя фамилии приходится 1399 жителей.

Что примечательно, игрок сборной Украины Виктор Цыганков родился в Нагарии (Израиль), но его отец Виталий родом из Винницы. Что весьма далеко от города Старобельска и района в целом.

Дворянство и депутаты Рады

В свою очередь, фамилия Зинченко упоминается среди старшин Гетманщины, дворянства Малороссии, православного духовенства, киевского мещанства, репрессированных, руководства УССР и даже депутатов Верховной Рады. Происхождение фамилии Зинченко идет от мужского имени Зинь, что является сокращенным вариантом полного имени Зиновий и в 17-м веке было распространено среди казаков.

Ныне уже упраздненный Белокуракинский район Луганской области — самый густой очаг фамилии Зинченко. На одного носителя фамилии приходится 126 жителей.

Впрочем, игрок сборной Украины Александр Зинченко родился в Радомышле (Житомирской области). И не имеет отношения к Белокуракино и окрестностям

Еврейство и репресированные

А вот фамилия Мудрик упоминается среди еврейства и репрессированных. Это древнее славянское мужское личное имя, образованное от основного имени Мудрослав. Сейчас лексема Мудрик как личное имя уже не используется, но она широко использовалась при создании фамильных названий на галицкой Бойковщине. В XV веке на южной Буковине употребляемой была фамилия Мудричка, образованная от него.

Каменка-Бугский район Львовской области — самый густой очаг фамилии Мудрик. На одного носителя фамилии приходится 278 жителей. А вот игрок сборной Украины Михаил Мудрик родился совсем не в тех краях, а в Краснограде (Харьковской области).

Как сообщал "Телеграф", накануне сборная Украины разгромила команду Молдовы в Кишиневе (4:0) в последнем товарищеском матче перед Евро-2024.