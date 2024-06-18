Антидроновая пушка, унылый Мудрик и не только: закулисье провального матча Украины на Евро-2024 (фото)

Вокруг матча происходило много интересного

В понедельник, 17 июня, сборная Украины провела стартовый матч Евро-2024, в котором разгромно проиграла команде Румынии. Но и кроме событий на футбольном поле в Мюнхене происходило много интересного.

Так, вокруг стадиона были предпринять беспрецедентные меры безопасности, включая антидроновую пушку, сообщает румынский ProSport. Также журналисты издания отметили "унылого" Михаила Мудрика.

Мер безопасности много, но, к счастью, по крайней мере пока, все процессы происходят достаточно незаметно, чтобы не повлиять на настроение болельщиков и команд. Так, возле одного из входов для болельщиков на арене установлено устройство против дронов, чтобы любая попытка террористической атаки таким образом была исключена.

"Это образы, к которым нам, вероятно, придется привыкнуть и на других играх на Евро-2024. И, возможно, на других крупных спортивных соревнованиях, пока ситуация в мире не успокоится…", — заключают авторы издания.

Также авторы статьи заметили, что игрок "Челси" и один из самых внушающих страх футболистов сборной Украины Михаил Мудрик, оцененный в 35 миллионов евро, стал главным героем драматической сцены в конце игры. 23-летний вингер рухнул на поле после финального свистка.

Игрока "Челси" полностью "выключил" из игры румынский защитник "Райо Вальекано" Андрей Рацю. Обессиленный Мудрик явно не понимал, как такое могло произойти.

Также на вчерашнем матче отличились болельщики сборной Украины. Наши фаны поддерживали команду, в том числе, с помощью барабанов с патриотическим рисунком.

Фото Getty Images

Как сообщал "Телеграф", матч завершился разгромным поражением сборной Украины со счетом 0:3.